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Алехандро Гомес: "Аталанта" достигла уровня "Интера"

Нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес после победы над "Наполи" (2:0) выразил мнение, что его команда достигла уровня миланского "Интера".

"Мы очень долго готовились к игре, посмотрели матч первого круга, поэтому прекрасно знали, как играть против соперника. Мы приехали сюда, чтобы выиграть. "Ювентус", "Рома" и "Наполи" идут выше. Но "Аталанта" достигла уровня "Интера", - цитирует Гомеса Football Italia.
Теги: Аталанта Наполи Интер
Сегодня, 10:13
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