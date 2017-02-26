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Алехандро Гомес: "Аталанта" достигла уровня "Интера"
Нападающий "Аталанты" Алехандро Гомес после победы над "Наполи" (2:0) выразил мнение, что его команда достигла уровня миланского "Интера".
"Мы очень долго готовились к игре, посмотрели матч первого круга, поэтому прекрасно знали, как играть против соперника. Мы приехали сюда, чтобы выиграть. "Ювентус", "Рома" и "Наполи" идут выше. Но "Аталанта" достигла уровня "Интера", - цитирует Гомеса Football Italia.
"Мы очень долго готовились к игре, посмотрели матч первого круга, поэтому прекрасно знали, как играть против соперника. Мы приехали сюда, чтобы выиграть. "Ювентус", "Рома" и "Наполи" идут выше. Но "Аталанта" достигла уровня "Интера", - цитирует Гомеса Football Italia.
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