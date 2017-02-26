Наставник "Аталанты": победа над "Наполи" дает нам возможность помечтать о Европе

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу своей команды над "Наполи" (2:0) в 24-м туре Серии А.



"Хочу отметить, что Калдара останется в "Аталанте" еще на один год. Прессинг - важная характеристика, которая обязательна в игре против "Наполи". Это был замечательный день для нас, возможно, самый лучший день. Я очень рад работе в команде, учитывая наш уровень в сравнении с другими. Меня любят в Бергамо, меня ценят болельщики. Сегодняшний результат дает нам возможность помечтать о Европе", - цитирует специалиста Football Italia.