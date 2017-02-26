Петер Штегер: "Лейпциг" заслужил победу

Главный тренер "Кельна" Петер Штегер прокомментировал поражение своей команды в матче против "Лейпцига" (1:3) в двадцать втором туре немецкой Бундеслиги.



"Лейпциг" заслужил победу. Мы плохо играли в первые сорок пять минут. Нам надо быть последовательными и провести работу над ошибками. Как только игра начала получаться, мы пропустили третий мяч. После этого надежда на благоприятный исход встречи пропала", - цитьирует Штегера слова Kicker.