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Зимние сборы ЦСКА завершились

ЦСКА завершил заключительный сбор, информирует bobsoccer.ru. Команда покинула Кампоамор, где работала, начиная с 10 января. М

ногие футболисты улетели из Испании ещё вчера вечером, сразу же после заключительного контрольного матча против "Буде-Глимт" (3:0). Подготовка к "Зениту" продолжится на базе в Ватутинках, начиная со вторника.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 12:33
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