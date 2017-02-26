В Чехии форвард спас жизнь вратарю команды-соперника (видео)

Форвард чешского клуба "Словацко" Франсис Коне во время матча 18-го тура с "Богемианс 1905" (0:0) спас жизнь вратарю команды-соперника Мартину Берковецу, который пострадал после столкновения с защитником своей команды, сообщает 1iSport.cz.У Берковеца запал язык, и Коне оказал вратарю первую помощь.Берковец, который провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, поблагодарил Коне за то, что нападающий оказал ему экстренную помощь.