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В Чехии форвард спас жизнь вратарю команды-соперника (видео)
Форвард чешского клуба "Словацко" Франсис Коне во время матча 18-го тура с "Богемианс 1905" (0:0) спас жизнь вратарю команды-соперника Мартину Берковецу, который пострадал после столкновения с защитником своей команды, сообщает 1iSport.cz.
У Берковеца запал язык, и Коне оказал вратарю первую помощь.
Берковец, который провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, поблагодарил Коне за то, что нападающий оказал ему экстренную помощь.
Видео
У Берковеца запал язык, и Коне оказал вратарю первую помощь.
Берковец, который провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, поблагодарил Коне за то, что нападающий оказал ему экстренную помощь.
Видео
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