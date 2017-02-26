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В Чехии форвард спас жизнь вратарю команды-соперника (видео)

Форвард чешского клуба "Словацко" Франсис Коне во время матча 18-го тура с "Богемианс 1905" (0:0) спас жизнь вратарю команды-соперника Мартину Берковецу, который пострадал после столкновения с защитником своей команды, сообщает 1iSport.cz.

У Берковеца запал язык, и Коне оказал вратарю первую помощь.

Берковец, который провёл ночь в больнице под наблюдением врачей, поблагодарил Коне за то, что нападающий оказал ему экстренную помощь.

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Сегодня, 12:36
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№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 13:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
поступок настоящего Мужика!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:02) #
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Савелий,
Не каждый знает что делать,начнем с этого!!!!
Регистрация: 27.07.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:55) #
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Не каждый так сможет..... Мужик!
Регистрация: 28.12.2015
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