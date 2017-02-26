Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Славен Билич: в матче с "Уотфордом" мы потеряли два очка
Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал ничью своей команды в матче против "Уотфорда" (1:1) в 26-м туре чемпионата Англии.
"Учитывая, в какой форме мы находимся и как хорошо мы играли, в матче с "Уотфордом" мы потеряли два очка. С другой стороны, мы играли на выезде против хорошей команды, пропустили быстрый гол, поэтому все могло закончиться иначе. Даже тот факт, что мы играли вдесятером, не меняет моей точки зрения - мы потеряли два очка. Но получили одно хорошее очко", - цитирует Билича ВВС.
"Учитывая, в какой форме мы находимся и как хорошо мы играли, в матче с "Уотфордом" мы потеряли два очка. С другой стороны, мы играли на выезде против хорошей команды, пропустили быстрый гол, поэтому все могло закончиться иначе. Даже тот факт, что мы играли вдесятером, не меняет моей точки зрения - мы потеряли два очка. Но получили одно хорошее очко", - цитирует Билича ВВС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.