Славен Билич: в матче с "Уотфордом" мы потеряли два очка

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич прокомментировал ничью своей команды в матче против "Уотфорда" (1:1) в 26-м туре чемпионата Англии.



"Учитывая, в какой форме мы находимся и как хорошо мы играли, в матче с "Уотфордом" мы потеряли два очка. С другой стороны, мы играли на выезде против хорошей команды, пропустили быстрый гол, поэтому все могло закончиться иначе. Даже тот факт, что мы играли вдесятером, не меняет моей точки зрения - мы потеряли два очка. Но получили одно хорошее очко", - цитирует Билича ВВС.