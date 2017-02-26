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Синиша Михайлович: "Лестер" должен поставить памятник в честь Раньери

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович прокомментировал увольнение Клаудио Раньери из "Лестера".

"К сожалению, даже в Англии научились плохим итальянским привычкам. Никакой благодарности и признания. Клаудио – мой друг и великолепный тренер. "Лестер" должен поставить памятник в его честь. Игроки были инициаторами отставки Раньери? Это просто невероятно, теперь пусть они играют без тренера, посмотрим, понравится ли им", – цитирует Михайловича Football Italia.
Теги: Михайлович Раньери Лестер
Сегодня, 15:00
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