Синиша Михайлович: "Лестер" должен поставить памятник в честь Раньери

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович прокомментировал увольнение Клаудио Раньери из "Лестера".



"К сожалению, даже в Англии научились плохим итальянским привычкам. Никакой благодарности и признания. Клаудио – мой друг и великолепный тренер. "Лестер" должен поставить памятник в его честь. Игроки были инициаторами отставки Раньери? Это просто невероятно, теперь пусть они играют без тренера, посмотрим, понравится ли им", – цитирует Михайловича Football Italia.