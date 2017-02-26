Эрик Кантона: думаю, в этом году "МЮ" завоюет несколько трофеев

Легендарный французский футболист Эрик Кантона считает, что сегодня "Манчестер Юнайтед" выиграет Кубок английской лиги.



"Я думаю, в этом году мы завоюем несколько трофеев, и первым будет Кубок футбольной лиги. Моуринью - настоящий победитель", - цитирует Кантона официальный сайт "Манчестер Юнайтед".