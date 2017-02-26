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Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Эрик Кантона: думаю, в этом году "МЮ" завоюет несколько трофеев
Легендарный французский футболист Эрик Кантона считает, что сегодня "Манчестер Юнайтед" выиграет Кубок английской лиги.
"Я думаю, в этом году мы завоюем несколько трофеев, и первым будет Кубок футбольной лиги. Моуринью - настоящий победитель", - цитирует Кантона официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
"Я думаю, в этом году мы завоюем несколько трофеев, и первым будет Кубок футбольной лиги. Моуринью - настоящий победитель", - цитирует Кантона официальный сайт "Манчестер Юнайтед".
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