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Леонарду Жардим: у "Монако" накопилась приличная усталость

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал победу над "Генгамом" (2:1) в чемпионате Франции.

"Травмы, к счастью, не сильно нас беспокоят, а вот усталость накопилась приличная. Команда провела большую игру. Мы справились, смогли найти противоядие против сильных сторон соперника, высоко прессинговали. После игры Лиги чемпионов было важно сохранить концентрацию. У всех топ-клубов были трудности с "Генгамом". Эта команда очень хорошо подготовлена физически", – цитирует Жардима AFP.
Теги: Жардим Монако Генгам
Сегодня, 15:24
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