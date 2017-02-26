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Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Леонарду Жардим: у "Монако" накопилась приличная усталость
Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал победу над "Генгамом" (2:1) в чемпионате Франции.
"Травмы, к счастью, не сильно нас беспокоят, а вот усталость накопилась приличная. Команда провела большую игру. Мы справились, смогли найти противоядие против сильных сторон соперника, высоко прессинговали. После игры Лиги чемпионов было важно сохранить концентрацию. У всех топ-клубов были трудности с "Генгамом". Эта команда очень хорошо подготовлена физически", – цитирует Жардима AFP.
"Травмы, к счастью, не сильно нас беспокоят, а вот усталость накопилась приличная. Команда провела большую игру. Мы справились, смогли найти противоядие против сильных сторон соперника, высоко прессинговали. После игры Лиги чемпионов было важно сохранить концентрацию. У всех топ-клубов были трудности с "Генгамом". Эта команда очень хорошо подготовлена физически", – цитирует Жардима AFP.
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