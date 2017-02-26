Леонарду Жардим: у "Монако" накопилась приличная усталость

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал победу над "Генгамом" (2:1) в чемпионате Франции.



"Травмы, к счастью, не сильно нас беспокоят, а вот усталость накопилась приличная. Команда провела большую игру. Мы справились, смогли найти противоядие против сильных сторон соперника, высоко прессинговали. После игры Лиги чемпионов было важно сохранить концентрацию. У всех топ-клубов были трудности с "Генгамом". Эта команда очень хорошо подготовлена физически", – цитирует Жардима AFP.