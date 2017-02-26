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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
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Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Давид Луис: "Челси" должен идти от матча к матчу, нельзя витать в облаках
Защитник "Челси" Давид Луис после победы над "Суонси" (3:1) в 26-м туре чемпионата Англии заявил, что команде нельзя расслабляться.
"Все знают, насколько сложно играть в премьер-лиге, поэтому "Челси" должен идти от матча к матчу. Нам нельзя витать в облаках. Необходимо усердно работать. Это наш метод", — цитирует Луиса Evening Standard.
"Все знают, насколько сложно играть в премьер-лиге, поэтому "Челси" должен идти от матча к матчу. Нам нельзя витать в облаках. Необходимо усердно работать. Это наш метод", — цитирует Луиса Evening Standard.
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