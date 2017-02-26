Давид Луис: "Челси" должен идти от матча к матчу, нельзя витать в облаках

Защитник "Челси" Давид Луис после победы над "Суонси" (3:1) в 26-м туре чемпионата Англии заявил, что команде нельзя расслабляться.



"Все знают, насколько сложно играть в премьер-лиге, поэтому "Челси" должен идти от матча к матчу. Нам нельзя витать в облаках. Необходимо усердно работать. Это наш метод", — цитирует Луиса Evening Standard.