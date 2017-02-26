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"Эспаньол" уверенно победил "Осасуну"

В матче 24-го тура Ла Лиги "Эспаньол" разгромил "Осасуну".

Чемпионат Испании

24 тур

"Эспаньол" - "Осасуна" 3:0

Гол: Кайседо, 18, Хурадо, 47, Морено, 90+1

"Эспаньол": Лопес, Наварро, Кариколь, Дуарте, Рейес, Лопес, Хурадо (Рока, 64), Пьятти, Перес (Рейес, 73), Кайседо (Мелендо, 89), Морено

"Осасуна": Сиригу, Санхурхо, Клерк, Гарсия, Вуядинович (Беренгер, 60), Лоэ, де лас Куэвас, Чаушич, Ромеро (Мерида, 64), Ривьер, Кодро (Унай, 33)

Предупреждения: Лопес, 24, Ривьера, 24, Гарсия, 25, Беренгер, 71, Мерида, 76

Удаления: Санхурхо, 27
Теги: Эспаньол Осасуна
Сегодня, 16:33
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