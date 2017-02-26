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17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
"Эспаньол" уверенно победил "Осасуну"
В матче 24-го тура Ла Лиги "Эспаньол" разгромил "Осасуну".
Чемпионат Испании
24 тур
"Эспаньол" - "Осасуна" 3:0
Гол: Кайседо, 18, Хурадо, 47, Морено, 90+1
"Эспаньол": Лопес, Наварро, Кариколь, Дуарте, Рейес, Лопес, Хурадо (Рока, 64), Пьятти, Перес (Рейес, 73), Кайседо (Мелендо, 89), Морено
"Осасуна": Сиригу, Санхурхо, Клерк, Гарсия, Вуядинович (Беренгер, 60), Лоэ, де лас Куэвас, Чаушич, Ромеро (Мерида, 64), Ривьер, Кодро (Унай, 33)
Предупреждения: Лопес, 24, Ривьера, 24, Гарсия, 25, Беренгер, 71, Мерида, 76
Удаления: Санхурхо, 27
Чемпионат Испании
24 тур
"Эспаньол" - "Осасуна" 3:0
Гол: Кайседо, 18, Хурадо, 47, Морено, 90+1
"Эспаньол": Лопес, Наварро, Кариколь, Дуарте, Рейес, Лопес, Хурадо (Рока, 64), Пьятти, Перес (Рейес, 73), Кайседо (Мелендо, 89), Морено
"Осасуна": Сиригу, Санхурхо, Клерк, Гарсия, Вуядинович (Беренгер, 60), Лоэ, де лас Куэвас, Чаушич, Ромеро (Мерида, 64), Ривьер, Кодро (Унай, 33)
Предупреждения: Лопес, 24, Ривьера, 24, Гарсия, 25, Беренгер, 71, Мерида, 76
Удаления: Санхурхо, 27
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