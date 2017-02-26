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"Палермо" дома сыграл вничью с "Сампдорией"

В матче 26-го тура чемпионата Италии "Палермо" и "Сампдория" победителя не выявили.

Чемпионат Италии

26 тур

"Палермо" - "Сампдория" 1:1

Гол: Несторовски, 32 (пен.) - Квальярелла, 90

"Палермо": Посавец, Алеесами, Сионек, Анджелкович (Шуньич, 90+5), Рисполи, Чочев, Энрике, Гацци, Шаллаи (Диаманти, 77), Балог (Эмбало, 83), Несторовски

"Сампдория": Вивиано, Реджини, Берешиньски, Сильвестре, Шкриньяр, Джуричич (Мурьель, 53), Прает (Фернандеш, 83), Баррето, Чигарини (Линетти, 59), Шик, Квальярелла

Предупреждения: Чигарини, 18, Гацци, 19, Джуричич, 46, Энрике, 53
Теги: Палермо Сампдория
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