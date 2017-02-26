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17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой
"Палермо" дома сыграл вничью с "Сампдорией"
В матче 26-го тура чемпионата Италии "Палермо" и "Сампдория" победителя не выявили.
Чемпионат Италии
26 тур
"Палермо" - "Сампдория" 1:1
Гол: Несторовски, 32 (пен.) - Квальярелла, 90
"Палермо": Посавец, Алеесами, Сионек, Анджелкович (Шуньич, 90+5), Рисполи, Чочев, Энрике, Гацци, Шаллаи (Диаманти, 77), Балог (Эмбало, 83), Несторовски
"Сампдория": Вивиано, Реджини, Берешиньски, Сильвестре, Шкриньяр, Джуричич (Мурьель, 53), Прает (Фернандеш, 83), Баррето, Чигарини (Линетти, 59), Шик, Квальярелла
Предупреждения: Чигарини, 18, Гацци, 19, Джуричич, 46, Энрике, 53
Чемпионат Италии
26 тур
"Палермо" - "Сампдория" 1:1
Гол: Несторовски, 32 (пен.) - Квальярелла, 90
"Палермо": Посавец, Алеесами, Сионек, Анджелкович (Шуньич, 90+5), Рисполи, Чочев, Энрике, Гацци, Шаллаи (Диаманти, 77), Балог (Эмбало, 83), Несторовски
"Сампдория": Вивиано, Реджини, Берешиньски, Сильвестре, Шкриньяр, Джуричич (Мурьель, 53), Прает (Фернандеш, 83), Баррето, Чигарини (Линетти, 59), Шик, Квальярелла
Предупреждения: Чигарини, 18, Гацци, 19, Джуричич, 46, Энрике, 53
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