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Дони: отставка Раньери? Рано или поздно все получают по заслугам

Бывший вратарь сборной Бразилии Дони уверен, что увольнение Клаудио Раньери из "Лестера" является закономерным шагом руководства клуба.

"Отставка Раньери? Рано или поздно все получают по заслугам. Ложь можно скрывать очень долго, но правда всегда пробьётся", - цитирует Дони Mundo Deportivo.
Теги: Раньери Лестер
Сегодня, 16:47
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№2 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:08) #
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online

завистливое унылое г
Регистрация: 26.03.2015
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты не просто Дони..
Ты,урод,- гонДони...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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