Дони: отставка Раньери? Рано или поздно все получают по заслугам

Бывший вратарь сборной Бразилии Дони уверен, что увольнение Клаудио Раньери из "Лестера" является закономерным шагом руководства клуба.



"Отставка Раньери? Рано или поздно все получают по заслугам. Ложь можно скрывать очень долго, но правда всегда пробьётся", - цитирует Дони Mundo Deportivo.