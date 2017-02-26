Зинедин Зидан: "Вильярреал" - отличный соперник, который прекрасно защищается

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".



"Ещё один сложный матч. Это отличный соперник, который прекрасно защищается, что только усложняет нашу задачу. Мы знаем, что игра будет сложной, но после среды мы хотим скорее сыграть следующий матч: у нас будет возможность набрать ещё три очка, что мы и постараемся сделать. Пепе будет с нами, Начо – тоже… Вы увидите, кто выйдет. Все, в принципе, готовы, кроме Данило и Варана", - цитирует Зидана официальный сайт клуба.