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Зинедин Зидан: "Вильярреал" - отличный соперник, который прекрасно защищается
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом".
"Ещё один сложный матч. Это отличный соперник, который прекрасно защищается, что только усложняет нашу задачу. Мы знаем, что игра будет сложной, но после среды мы хотим скорее сыграть следующий матч: у нас будет возможность набрать ещё три очка, что мы и постараемся сделать. Пепе будет с нами, Начо – тоже… Вы увидите, кто выйдет. Все, в принципе, готовы, кроме Данило и Варана", - цитирует Зидана официальный сайт клуба.
"Ещё один сложный матч. Это отличный соперник, который прекрасно защищается, что только усложняет нашу задачу. Мы знаем, что игра будет сложной, но после среды мы хотим скорее сыграть следующий матч: у нас будет возможность набрать ещё три очка, что мы и постараемся сделать. Пепе будет с нами, Начо – тоже… Вы увидите, кто выйдет. Все, в принципе, готовы, кроме Данило и Варана", - цитирует Зидана официальный сайт клуба.
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