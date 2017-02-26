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"Атлетико" - "Барселона": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Барселона".

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.

"Барселона": тер Штеген, Пике, С. Роберто, Юмтити, Матьё, Бускетс, Рафинья, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
Теги: Атлетико Барселона
Сегодня, 17:57
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№1 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 18:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пойду рыдать от обороны Барсы


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
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