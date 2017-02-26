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17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
"Атлетико" - "Барселона": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Испании "Атлетико" - "Барселона".
"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.
"Барселона": тер Штеген, Пике, С. Роберто, Юмтити, Матьё, Бускетс, Рафинья, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Ф. Луис, Габи, Коке, Сауль, Карраско, Гризманн, Гамейро.
"Барселона": тер Штеген, Пике, С. Роберто, Юмтити, Матьё, Бускетс, Рафинья, Иньеста, Л. Суарес, Месси, Неймар.
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