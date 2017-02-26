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17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
"Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити", Кейн оформил хет-трик
"Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити" в матче 26-го тура АПЛ.
Чемпионат Англии
26 тур
"Тоттенхэм" - "Сток Сити" 4:0
Голы: Кейн, 14, 32, 37, Алли, 45+1
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Вертонген (Уинкс, 66), Алдервейрелд (Виммер, 49), Дайер, Ваньяма, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн (Хын Мин, 86)
"Сток Сити": Грант, Бардсли, Питерс, Шоукросс, Инди, Адам (Афеллай, 60), Уилан (Кэмерон, 82), Аллен, Собхи, Крауч (Бераино, 60), Арнаутович
Предупреждения: Уилан, 20, Адам, 25, Арнаутович, 39, Виммер, 67, Ваньяма, 90
Чемпионат Англии
26 тур
"Тоттенхэм" - "Сток Сити" 4:0
Голы: Кейн, 14, 32, 37, Алли, 45+1
"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Вертонген (Уинкс, 66), Алдервейрелд (Виммер, 49), Дайер, Ваньяма, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн (Хын Мин, 86)
"Сток Сити": Грант, Бардсли, Питерс, Шоукросс, Инди, Адам (Афеллай, 60), Уилан (Кэмерон, 82), Аллен, Собхи, Крауч (Бераино, 60), Арнаутович
Предупреждения: Уилан, 20, Адам, 25, Арнаутович, 39, Виммер, 67, Ваньяма, 90
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