Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити", Кейн оформил хет-трик

"Тоттенхэм" разгромил "Сток Сити" в матче 26-го тура АПЛ.

Чемпионат Англии

26 тур

"Тоттенхэм" - "Сток Сити" 4:0

Голы: Кейн, 14, 32, 37, Алли, 45+1

"Тоттенхэм": Льорис, Уолкер, Дэвис, Вертонген (Уинкс, 66), Алдервейрелд (Виммер, 49), Дайер, Ваньяма, Дембеле, Алли, Эриксен, Кейн (Хын Мин, 86)

"Сток Сити": Грант, Бардсли, Питерс, Шоукросс, Инди, Адам (Афеллай, 60), Уилан (Кэмерон, 82), Аллен, Собхи, Крауч (Бераино, 60), Арнаутович

Предупреждения: Уилан, 20, Адам, 25, Арнаутович, 39, Виммер, 67, Ваньяма, 90
Теги: Тоттенхэм Сток Сити
Сегодня, 18:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.