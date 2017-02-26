Праздник имени Златана

Кубок английской лиги



Финал



"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 3:2



Голы: Ибрагимович, 19, 87, Лингард, 38 - Габбьядини, 45+1, 49.

Златан Ибрагимович оформил дубль в финале Кубка английской лиги, благодаря которому "Манчестер Юнайтед" завоевал первый трофей под руководством Жозе Моуринью.об удивительной драме на УэмблиРассуждать о балансе сил перед началом финала не было никакого смысла. Неравное положение команд бросалось в глаза. С одной стороны Моуринью, выступающий с Ибрагимовичем и компанией на четыре фронта (два кубка, Лига Европы и чемпионат), с другой - довольно скромный английский середняк, последний раз выигравший солидный трофей аж сорок лет назад. Что-то очень похожее на тот подвиг и собирались повторить нынешние представители "Саутгемптона". Ведь именно "Манчестер Юнайтед" был повержен в далёком финале кубка Англии 1976 года.Единственное, чем могли себя потешить болельщики "святых" - неизбежная усталость противника, способная помочь им в этой непростой схватке. Пока "Саутгемптон" отдыхал и готовился к матчу (насчёт чего не один раз сетовал Жозе Моуринью), "красные дьяволы" были вынуждены бороться с французским "Сент-Этьеном". Ну и как ещё одно утешение для "Саутгемптона" - травма Генриха Мхитаряна, который был одним из лучших в последнее время.Игра начиналась достаточно ровно. "Манчестер" имел легкое преимущество во владении, в количество подходов к штрафной, но без каких-то ощутимых последствий. "Святые" были готовы к подобному и не тушевались - расшибали не слишком оригинальные накаты противника и торопливо забрасывали сферу вперед при любой возможности контратак."Дьяволы" подолгу катали на своей половине и в центре, выискивали наиболее перспективные пути развития. И находили с большим трудом. Чаще всего посылали передачи на Ибрагимовича, но того опекали слишком назойливо и не давали свободы с мячом.В какой-то момент "Саутгемптон" поднял голову и провёл неплохую череду атак, по итогам одной из которых даже забил. Только вот с нарушением правил - по спорному мнению арбитра. "МЮ" встрепенулся и быстро вернул себе территорию, а собственному голкиперу спокойную жизнь.И почти сразу же дала сбой оборона "Саутгемптона". Ромеу нарушил правила перед штрафной площадью, исполнять удар взялся Златан, о котором столько говорят в Манчестере, и шикарно забил. Номинальные гости этой встречи пропустили первый гол в этом розыгрыше Кубка английской лиги."Манчестер", поведя в счёте, не перестал давить соперника. Только вот "святые" пусть и с трудом, но все-таки выбирались из-под прессинга манкунианцев и нередко доходили до ворот Де Хеа. И действовали там довольно остро. Кроме стандарта, с которого и забил Ибраимович, "МЮ" почти ничего не создал. "Саутгемптон" в этом вопросе был изобретательнее.Но какой толк в изобретательности, когда в футболе надо проталкивать мяч в ворота? Отбились "дьяволы", покомбинировали на левом фланге атаки и удивительно просто заколотили еще один усилиями Лингарда. Все буднично и спокойно, будто по набросанному заранее сценарию.Впрочем, ничего не было решено и рано начали психовать игроки "Саутгемптона" и зарабатывать ненужные "горчичники". Шансы у них еще были. Нападающий Габбьядини, что был одним из лучших среди "святых", продуктивно замкнул кросс с правого фланга и вернул интригу в этот финал. На перерыв футболисты "МЮ" уходили с кислыми физиономиями. Еще бы - секундная расслабленность на последних минутах - иначе как ещё объяснить, почему бросил бежать за игроком Бойи и позволил тому расстрелять Де Хеа - могла стоить очень дорого...Не пришли в себя игроки "Манчестера" и после перерыва. С бешеным задором и энергией бросились "святые" в атаку с возобновлением матча и устроили настоящий футбольный шквал по владением Де Хеа. Тут спас голкипер, тут подсобили защитники... Но не хватило манкунианцев, чтобы остановить эту чехарду атак противника. Сравняли номинальные гости, и снова Габбьядини записал результативный удар на свой счёт.Обрели всё-таки подопечные Моуринью землю под ногами, потихоньку отодвинули игру подальше к центру, но парни с южного побережья Англии всё равно выглядели гораздо интереснее. Время от времени "Саутгемптон" начинал молотить опаснейшими атаками, словно никакие они не "святые", а самые настоящий "молотобойцы". "МЮ" отвечал, но далеко не так живо и убедительно.Вскоре игра успокоилась. Моментов стало гораздо меньше, всё больше времени мяч проводил в центре поля. На фоне такого развития событий дополнительное время казалось вполне возможным исходом полутора часов игры.За считанные минуты до конца основного времени у "Саутгемптона" возникло несколько прекрасных моментов, но ни один из них подопечные Клода Пюэля не сумели реализовать. "Манчестер", окрыленный такой удачей, убежал в контратаку, притормозил перед штрафной, будто упустив возможность для момента, но всё-таки довёл до конца начатое. Справа подавал Эррера и вышло точно на позабытого всеми (удивительная ошибка) Златана. Швед с пары метров легко отправил сферу в сетку ворот и принёс первый трофей Моурниью в этой команде. Очень был хорош "Саутгемптон", ничуть не хуже звёздного соперника, но дал маху в конце - и упустил реальную возможность взять трофей.Де Хеа, Рохо, Байи, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 77), Мата (Кэррик, 46), Марсьяль (Феллаини, 90), Ибрагимович.Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис (Родригес, 90), Редмонд, Тадич (Буффаль, 77), Габбьядини (Лонг, 83).Ромеу, 18, Эррера, 24, Стивенс, 40, Лингард, 41, Редмонд, 56.