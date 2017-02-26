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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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17:16
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
13:06
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
"МЮ" и "Саутгемптон" назвали свои стартовые составы
Стали известны стартовые составы на финал Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон".
"МЮ": де Хеа, Валенсия, Бейи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Лингард, Мата, Марсьяль, Ибрагимович.
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Йосида, Стивенс, Бертранд, Ромеу, Дэвис, Уорд-Праус, Тадич, Редмонд, Габбьядини.
"МЮ": де Хеа, Валенсия, Бейи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Лингард, Мата, Марсьяль, Ибрагимович.
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Йосида, Стивенс, Бертранд, Ромеу, Дэвис, Уорд-Праус, Тадич, Редмонд, Габбьядини.
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