Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

"МЮ" и "Саутгемптон" назвали свои стартовые составы

Стали известны стартовые составы на финал Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон".

"МЮ": де Хеа, Валенсия, Бейи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Лингард, Мата, Марсьяль, Ибрагимович.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Йосида, Стивенс, Бертранд, Ромеу, Дэвис, Уорд-Праус, Тадич, Редмонд, Габбьядини.
Теги: Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Сегодня, 18:40
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.