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Джузеппе Маротта: Бонуччи является одним из главных лиц "Ювентуса"
Генеральный директор "Ювентуса" Джузеппе Маротта прокомментировал информацию о конфликте главного тренера команды Массимилиано Аллегри с защитником Леонардо Бонуччи.
"Представители СМИ пытались раздуть этот конфликт, но инцидент с Бонуччи исчерпан. Он является одним из главных лиц команды. Мы не должны быть посредниками в ситуации Аллегри и Бонуччи. Все игроки присутствовали в раздевалке. У команды должны быть свои правила, которые необходимо соблюдать", - цитирует Маротту Football Italia.
"Представители СМИ пытались раздуть этот конфликт, но инцидент с Бонуччи исчерпан. Он является одним из главных лиц команды. Мы не должны быть посредниками в ситуации Аллегри и Бонуччи. Все игроки присутствовали в раздевалке. У команды должны быть свои правила, которые необходимо соблюдать", - цитирует Маротту Football Italia.
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