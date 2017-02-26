Антон Митрюшкин во второй раз подряд сыграл на ноль в чемпионате Швейцарии

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин во второй раз подряд сыграл на ноль в чемпионате Швейцарии.



В рамках 22-го тура чемпионата страны "Сьон" обыграл "Олимпик де ля Понтез". со счётом 1:0. Всего на счету Митрюшкина 22 матча в нынешнем сезоне и пять игр на ноль.