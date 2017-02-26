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Антон Митрюшкин во второй раз подряд сыграл на ноль в чемпионате Швейцарии

Российский вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин во второй раз подряд сыграл на ноль в чемпионате Швейцарии.

В рамках 22-го тура чемпионата страны "Сьон" обыграл "Олимпик де ля Понтез". со счётом 1:0. Всего на счету Митрюшкина 22 матча в нынешнем сезоне и пять игр на ноль.
Теги: Митрюшкин Сьон
Сегодня, 19:05
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№1 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Продолжит в том же духе - скоро вернется smirk


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
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