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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
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Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
Роман Асхабадзе: "Урал" на трансферном рынке ничем не удивил – ни со спортивной стороны, ни с финансовой (2)
"Сент-Этьен" дома уступил "Кану"
"Сент-Этьен" на своем поле потерпел поражение от "Кана" в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
27 тур
"Сент-Этьен" - "Кан" 0:1
Голы: Родлен, 32
"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катерин, Полома, Лакруа, Перрен, Верету (Пажо, 76), Лемуан, Роша (Пьер-Габриэль, 46), Севе, Берич (Ру, 70), Монне-Паке
"Кан": Веркутр, Гильберт, Яхья (Бен-Юссеф, 51), Сильва, Бесса, Адеоти, Фере, Сёб, Делаплас, Сантини (Карамо, 70), Родлен (Леборн, 88)
Предупреждения: Родлен, 74, Сёб, 79
Чемпионат Франции
27 тур
"Сент-Этьен" - "Кан" 0:1
Голы: Родлен, 32
"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катерин, Полома, Лакруа, Перрен, Верету (Пажо, 76), Лемуан, Роша (Пьер-Габриэль, 46), Севе, Берич (Ру, 70), Монне-Паке
"Кан": Веркутр, Гильберт, Яхья (Бен-Юссеф, 51), Сильва, Бесса, Адеоти, Фере, Сёб, Делаплас, Сантини (Карамо, 70), Родлен (Леборн, 88)
Предупреждения: Родлен, 74, Сёб, 79
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