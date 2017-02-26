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"Сент-Этьен" дома уступил "Кану"

"Сент-Этьен" на своем поле потерпел поражение от "Кана" в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

27 тур

"Сент-Этьен" - "Кан" 0:1

Голы: Родлен, 32

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катерин, Полома, Лакруа, Перрен, Верету (Пажо, 76), Лемуан, Роша (Пьер-Габриэль, 46), Севе, Берич (Ру, 70), Монне-Паке

"Кан": Веркутр, Гильберт, Яхья (Бен-Юссеф, 51), Сильва, Бесса, Адеоти, Фере, Сёб, Делаплас, Сантини (Карамо, 70), Родлен (Леборн, 88)

Предупреждения: Родлен, 74, Сёб, 79
Теги: Сент-Этьен Кан
Сегодня, 19:15
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