Деле Алли: все счастливы, что у нас в команде есть такой футболист, как Харри Кейн

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли прокомментировал победу своей команды в матче против "Сток Сити" (4:0) в 26-м туре чемпионата Англии.



"Это была трудная неделя для меня. После матча в Лиге Европы я чувствовал себя ужасно. Я рад, что команда сыграла здорово. Харри Кейн - фантастический игрок. Все счастливы, что у нас есть такой футболист в команде", - цитирует Алли ВВС.