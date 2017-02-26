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Рафаэль Бенитес ответил отказом на предложение из Китая, где ему были готовы платить 35 млн в год (1)
Деле Алли: все счастливы, что у нас в команде есть такой футболист, как Харри Кейн
Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли прокомментировал победу своей команды в матче против "Сток Сити" (4:0) в 26-м туре чемпионата Англии.
"Это была трудная неделя для меня. После матча в Лиге Европы я чувствовал себя ужасно. Я рад, что команда сыграла здорово. Харри Кейн - фантастический игрок. Все счастливы, что у нас есть такой футболист в команде", - цитирует Алли ВВС.
"Это была трудная неделя для меня. После матча в Лиге Европы я чувствовал себя ужасно. Я рад, что команда сыграла здорово. Харри Кейн - фантастический игрок. Все счастливы, что у нас есть такой футболист в команде", - цитирует Алли ВВС.
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