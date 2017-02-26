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Адиль Рами: матч против "Бетиса" получился сложным

Защитник "Севильи" Адиль Рами рассказал о победе своей команды в матче против "Бетиса" (2:1) в двадцать четвертом туре испанской Примеры.

"Матч получился сложным. В первой половине встречи "Бетис" имел много голевых моментов. Но мы сегодня продемонстрировали, что у нас есть характер. Во втором тайме мы сделали все, чтобы победить. Нам удалось изменить свой настрой и игру в перерыве", - цитирует Рами официальный сайт клуба.
Теги: Рами Бетис Севилья
Сегодня, 20:06
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