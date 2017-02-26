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Габи: мы играли идеально и должны были выиграть у "Барселоны"
Полузащитник "Атлетико" Габи посетовал на низкую реализацию голевых моментов своей команды в матче против "Барселоны" (1:2) в 24-м туре чемпионата Испании.
"Команда играла идеально, должна была выиграть. Но два пропущенных гола испортили всю ситуацию. У нас же было три реальных момента, чтобы забить. Для нас теперь важно сохранить за собой четвертую строчку в таблице", - цитирует Габи AS.
"Команда играла идеально, должна была выиграть. Но два пропущенных гола испортили всю ситуацию. У нас же было три реальных момента, чтобы забить. Для нас теперь важно сохранить за собой четвертую строчку в таблице", - цитирует Габи AS.
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