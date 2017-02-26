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"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок лиги
"Манчестер Юнайтед" в финальном матче Кубка лиги победил "Саутгемптон" – 3:2.
Кубок Английской лиги
Финал
"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 3:2
Голы: Ибрагимович, 19, 87, Лингард, 38 - Габбьядини, 45+1, 49.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Рохо, Байи, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 77), Мата (Кэррик, 46), Марсьяль (Феллаини, 90), Ибрагимович.
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис (Родригес, 90), Редмонд, Тадич (Буффаль, 77), Габбьядини (Лонг, 83).
Предупреждения: Ромеу, 18, Эррера, 24, Стивенс, 40, Лингард, 41, Редмонд, 56.
Кубок Английской лиги
Финал
"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 3:2
Голы: Ибрагимович, 19, 87, Лингард, 38 - Габбьядини, 45+1, 49.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Рохо, Байи, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 77), Мата (Кэррик, 46), Марсьяль (Феллаини, 90), Ибрагимович.
"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис (Родригес, 90), Редмонд, Тадич (Буффаль, 77), Габбьядини (Лонг, 83).
Предупреждения: Ромеу, 18, Эррера, 24, Стивенс, 40, Лингард, 41, Редмонд, 56.
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