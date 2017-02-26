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"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок лиги

"Манчестер Юнайтед" в финальном матче Кубка лиги победил "Саутгемптон" – 3:2.

Кубок Английской лиги

Финал

"Манчестер Юнайтед" - "Саутгемптон" 3:2

Голы: Ибрагимович, 19, 87, Лингард, 38 - Габбьядини, 45+1, 49.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Рохо, Байи, Смоллинг, Валенсия, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд, 77), Мата (Кэррик, 46), Марсьяль (Феллаини, 90), Ибрагимович.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Бертранд, Стивенс, Йосида, Ромеу, Уорд-Праус, Дэвис (Родригес, 90), Редмонд, Тадич (Буффаль, 77), Габбьядини (Лонг, 83).

Предупреждения: Ромеу, 18, Эррера, 24, Стивенс, 40, Лингард, 41, Редмонд, 56.
Теги: Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Сегодня, 21:28
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(5)
№2 Написал: xixidok Москва (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
два кубка уже у Маура)
Регистрация: 19.05.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 21:52) #
  • -1
  •  (3)
online

Фартовый Мауриньо, и конечно ЗЛАТАН в ЕГО ГОДЫ в Премьер Лиге так здорово играть и столько забивать, везёт тому кто везёт... С победой.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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