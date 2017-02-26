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Луис Энрике: победа над "Атлетико" поможет укрепить моральный дух всей команды

Главный тренер "Барселоны" Луис Энрике назвал победу своей команды в матче против "Атлетико" (2:1) трудной.

"Победа в этом матче получилась трудной. Соперник оказывал серьезное давление на нас в первой половине встречи. Во втором тайме нам удалось продвинуться в атакующей линии, чего не хватало до перерыва. Эта победа поможет укрепить моральный дух всей команды", - цитирует Энрике AS.
Сегодня, 21:30
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