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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Златан Ибрагимович: в какой бы клуб я не перешел, я выигрываю трофеи

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Лиги над "Саутгемптоном" (3:2).

"Это заслуга всей команды. Я пришел, чтобы выигрывать, и я побеждаю. Чем больше я выигрываю, тем больше удовлетворения получаю. В какой бы клуб я не перешел, я выигрываю трофеи. Думаю, что этот трофей номер 32 для меня. Я наслаждаюсь игрой в Англии", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Сегодня, 22:23
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 22:47) #
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Красавец. правильное изречение, у него есть комплекс победителя , таких бы в наш футбол...бЫЛИ В НАШЕМ СПОРТЕ ТАКИЕ ЛЮДИ ,НО ПРИ НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ СТРАНЫ . ПРИ ЭТОМ РУКОВОДИТЕЛЕ СПОРТА И СТРАНЫ ... КОГДА КОРРУПЦИЯ ВЕЗДЕ И В СПОРТЕ В ТОМ ЧИСЛЕ , КОГДА УПОТРЕБЛЯЮТ ДОПИНГ ...КАК В ГДР РАНЬШЕ И МУДКО ГОВОРИТ ЧТО НЕТ НЕ БЫЛО ,ДА ЕМУ МЕДАЛИ БЫЛИ ГЛАВНЫМ ОТЧЁТОМ ДЛЯ ПУТИНА А ТЕПЕРЬ ОН ЕЩЁ И ВИЦЕ ПРЕМЬЕР... ВОРОВСТВО ПОВАЛЬНОЕ - ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВЫХОД-......НАВАЛЬНЫЙ...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 22:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И ждет тебя Ростов...
А там как фишка ляжет. Познакомишься с особенностями Русской души!)))
Регистрация: 27.04.2009
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