Златан Ибрагимович: в какой бы клуб я не перешел, я выигрываю трофеи

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Лиги над "Саутгемптоном" (3:2).



"Это заслуга всей команды. Я пришел, чтобы выигрывать, и я побеждаю. Чем больше я выигрываю, тем больше удовлетворения получаю. В какой бы клуб я не перешел, я выигрываю трофеи. Думаю, что этот трофей номер 32 для меня. Я наслаждаюсь игрой в Англии", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.