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Златан Ибрагимович: в какой бы клуб я не перешел, я выигрываю трофеи
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Лиги над "Саутгемптоном" (3:2).
"Это заслуга всей команды. Я пришел, чтобы выигрывать, и я побеждаю. Чем больше я выигрываю, тем больше удовлетворения получаю. В какой бы клуб я не перешел, я выигрываю трофеи. Думаю, что этот трофей номер 32 для меня. Я наслаждаюсь игрой в Англии", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
"Это заслуга всей команды. Я пришел, чтобы выигрывать, и я побеждаю. Чем больше я выигрываю, тем больше удовлетворения получаю. В какой бы клуб я не перешел, я выигрываю трофеи. Думаю, что этот трофей номер 32 для меня. Я наслаждаюсь игрой в Англии", - цитирует Ибрагимовича Sky Sports.
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