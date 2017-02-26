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Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл финал для нас

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Лиги против "Саутгемптона" (3:2).

"Честно говоря, Ибрагимович выиграл финал для нас. Златан был выдающимся. Только Поль Погба сыграл на подобном уровне. В этом матче соперник был лучше нас. "Саутгемптон" заслужил сыграть в дополнительном времени. Но Ибрагимович сделал результат. Он выиграл для нас Кубок", - цитирует Моуринью Sky Sports.
Теги: Моуринью Ибрагимович Манчестер Юнайтед Саутгемптон
Вчера, 23:18
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