Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл финал для нас

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в финальном матче Кубка Лиги против "Саутгемптона" (3:2).



"Честно говоря, Ибрагимович выиграл финал для нас. Златан был выдающимся. Только Поль Погба сыграл на подобном уровне. В этом матче соперник был лучше нас. "Саутгемптон" заслужил сыграть в дополнительном времени. Но Ибрагимович сделал результат. Он выиграл для нас Кубок", - цитирует Моуринью Sky Sports.