Алессио Черчи гулял по Мадриду во время матча "Атлетико" - "Барселона"

Нападающий "Атлетико" Алессио Черчи выложил в Инстаграм фотографию во время своей прогулки по Мадриду.



Как сообщает AS, снимок появился в сети, когда шел первый тайм матча между "матрасниками" и "Барселоной".