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Алессио Черчи гулял по Мадриду во время матча "Атлетико" - "Барселона"

Нападающий "Атлетико" Алессио Черчи выложил в Инстаграм фотографию во время своей прогулки по Мадриду.

Как сообщает AS, снимок появился в сети, когда шел первый тайм матча между "матрасниками" и "Барселоной".
Теги: Атлетико Барселона
Вчера, 23:30
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