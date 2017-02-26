Рене Адлер: мы с самой первой минуты не были в игре

Голкипер "Гамбурга" Рене Адлер прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (0:8) в 22-м туре чемпионата Германии.



"Мы с самой первой минуты не были в игре. Было ощущение, что в первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства. "Бавария" нас обыграла по всем статьям. То, как мы проиграли не просто неприятно, такое вообще не должно с нами происходить", - цитирует Адлера официальный сайт мюнхенцев.