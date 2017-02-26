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Рене Адлер: мы с самой первой минуты не были в игре

Голкипер "Гамбурга" Рене Адлер прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (0:8) в 22-м туре чемпионата Германии.

"Мы с самой первой минуты не были в игре. Было ощущение, что в первом тайме мы не выиграли ни одного единоборства. "Бавария" нас обыграла по всем статьям. То, как мы проиграли не просто неприятно, такое вообще не должно с нами происходить", - цитирует Адлера официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Гамбург Бавария
Вчера, 23:43
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