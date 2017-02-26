Златан Ибрагимович решил остаться в "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович надеется продлить контракт с клубом, сообщает Daily Mirror.



Нынешнее соглашение футболиста с манкунианцами заканчивается в июне 2017 года.



Напомним, сегодня "МЮ" выиграл Кубок Англии в матче с "Саутгемптоном" (3:2), а сам швед забил два гола.