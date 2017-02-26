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Златан Ибрагимович решил остаться в "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович надеется продлить контракт с клубом, сообщает Daily Mirror.

Нынешнее соглашение футболиста с манкунианцами заканчивается в июне 2017 года.

Напомним, сегодня "МЮ" выиграл Кубок Англии в матче с "Саутгемптоном" (3:2), а сам швед забил два гола.
Теги: Ибрагимович Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:53
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