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"Реал" выиграл у "Вильярреала", уступая два мяча

"Реал" одержал волевую победу над "Вильярреалом" в матче 24-го тура испанской Примеры.

Чемпионат Испании. 24 тур

"Вильярреал" - "Реал Мадрид" - 2:3

Голы: Тригерос, 51, Бакамбу, 59, Бэйл, 67, Роналду, 80 (пен.), Мората, 89

"Вильярреал": Асенхо, (Фернандес, 41), - Мусаккьо, Коста, Марио Гаспар, Руис - Дос Сантос, Тригерос, (Эрнандес, 83), Сориано, Кастильехо - Бакамбу, Адриан, (Черышев, 61).

"Реал Мадрид": Навас - Пепе, Марсело, Карвахаль, Рамос - Модрич, Каземиро, (Иско, 61), Кроос, Бэйл, (Васкес, 90), - Роналду, Бензема, (Мората, 86).

Предупреждения: Сориано, 78, Гаспар, 88, Пепе, 90.
Теги: Реал Вильярреал
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