Не Император Рима, но Раджа. Наигголан двумя ударами отбил «Интер» от Лиги чемпионов

Чемпионат Италии



26 тур



"Интер" - "Рома" 1:3



Голы: Наингголан, 12, 56, Икарди, 81, Перотти, 85 (пен.)

В начале февраля «Интер» хоть и проиграл «Ювентусу», но сыграл в Турине лучше, чем кто-либо в этом сезоне. Встреча с «Ромой» одновременно являлась для команды Стефано Пиоли и серьёзным тестом на силу, и прекрасной возможностью сократить серьёзное отставание от конкурента. В итоге оно лишь увеличилось.Дисквалификация Миранды создала Стефано Пиоли проблемы: рушить схему с тремя центральными защитниками не хотелось, но среди них и так постоянно играет Гари Медель – «пёс» ростом 171 см. Миранду в центре обороны заменил Д’Амброзио, но самым центральным из центральных был именно Гари, который рядом с Эдином Джеко (193 см) смотрелся очень забавно.Эта дуэль стала чуть ли не главной в матче. И думается, с таким распределением ролей Пиоли прогадал: Эдин с таким оппонентом легко цеплялся за мячи и был постоянной опцией партнёров для вылета в быструю атаку. Да, когда Джеко оказывался с мячом в ногах, чилиец брал своё, но «Рома» неплохо пользовалась козырями своего форварда. И это она ещё не могла на него точно навесить. И это у «Ромы» ещё не ходили вперёд крайние защитники.В Индии раджа – это правитель. Пусть Франческо Тотти и Император навсегда, но сейчас в «Роме» на деле правит кое-кто другой.Раджа Наингголан показывает великолепную игру и забивает потрясающие голы, как сегодня (голевую передачу из единоборства с Меделем сделал как раз Джеко). Гальярдини, недавно перешедший в «Интер» из «Аталанты», ничего не смог поделать с Раджой и подчинился его воле. «Аталанта» при таких раскладах обходила «Интер» в таблице.«Интер» стабилен, стадион полон, победа необходима именно ему, потому от «нерадзурри» стоило ждать активного начала. Но «Рома» вышла на матч с прекрасным настроем, чётко играла в пас, а неточности быстро компенсировала высоким интенсивным прессингом. У игроков «Ромы» почти всегда был свободный партнёр и не было бестолкового переката мяча – всё в вертикаль. Демонстрировал свой бешеный потенциал сильнейший по именам центр поля в лице Де Росси, Строотмана и Наигголана, активно использовавший Джеко и Салаха. В общем, было понятно, почему в последних матчах «Рома» меньше четырёх своим соперникам не забивает.Ещё до первого мяча произошёл не такой уж редкий, но не всем понятный эпизод. Непонятный, например, футболисту Ивану Перишичу и комментатору Георгию Черданцеву. Месяц назад весь футбольный мир обсудил желтую карточку Верратти, который взял и головой откатил вратарю мяч, лежавший на траве. Весь футбольный мир узнал, что за подобного рода специальные откидки мяча головой полагаются «горчичники». Но Перишич после чеканки повторил трюк Верратти, привёз свободный команде и жёлтую себе. Это был самый яркий эпизод с участием одного из лидеров «Интера» в 1-м тайме, что как бы намекает на уровень игры «нерадзурри» до перерыва.Недавно «Интер» и «Ювентус» выдали лучший тайм сезона в Серии А, причём в большей степени это была заслуга «Интера». Куда всё подевалось перед домашним матчем с «Ромой» при том, что после дисквалификаций вернулись Брозович и Икарди – непонятно. Первые 25 минут хозяева выглядели просто отвратительно и играли на отбой, а затем отметились лишь стихийными нападками в результате длинных передач или ошибок соперника (как потеря Де Росси возле своей штрафной). Шчесны и Фасио хранили «Рому», и это было справедливо – «Интер» не наиграл ни на что, кроме поражения.Это у всех игроков, кроме Наигголана в одну воронку снаряды не падают. Ну серьёзно, вы можете вспомнить, чтобы один игрок в одной игре дважды врезал с дальней дистанции и дважды заставил сетку затрепыхаться? Всякое бывает, но когда такое ещё увидишь в топовом европейском матче? Опять обставлен Гальярдини, только на сей раз Раджа избавился от него в самом начале прохода, а проходом был раз в 7 длиннее предыдущего – «Интер» с вышедшим Эдером бросился вперёд, остался втроём против трёх и получил за невыученный урок с 12-й минуты. Удары разные, но одинаково шикарные. 100 миллионов за этого человека, пожалуйста! 8 голов в 9-ти последних матчах, которые он начинал в старте!0:2 в игре даже с очень хорошей «Ромой» – не приговор. «Интер» сумбурно, с наскока, но пытался идти вперёд. Хозяевам чуть не повезло с отскоком на стандарте, когда на одной линии оказались 4 игрока хозяев и Строотман, который и выгрыз мяч («нерадзурри» считали, что с нарушением). «Рома» в любую минуту могла выстрелить в контратаку и решить всё, но в завершении Строотману и Перотти не хватало Наингголановского качества. Игра шла качельная и могла либо взорваться, либо скатиться в формальность.Ненадолго был активирован первый вариант – у «Интера» наконец получилось просочиться в штрафную, где Перишич выкатил на гол Икарди. В то время на поле были и Габриэль Барбоса, и Эвер Банега, которого «Интеру» очень не хватало для контроля мяча.Но не успел «Интер» по-настоящему зажечь, не успел вечер перестать быть томным, как Джеко удачно зацепился впереди сначала за мяч, а потом за Меделя в чужой штрафной. Диего Перотти – чувак со странной татухой на шее, вышел будто под чем-то: он шёл к 11-метровой отметке так же спокойно, как читает свои куплеты рэпер Гуф. Ханданович мог подумать, что аргентинец вообще идёт переставлять мяч, а он просто пробил. И всё.Похоже, у «Интера» всё-таки будет новый тренер. Не потому, что Пиоли обязан был вытащить тот никчёмный сброд, который он принял, в Лигу чемпионов, а из-за несоответствия амбициям надвигающегося грандиозного проекта. У «Ромы» же глобальной революции не намечается, а без неё такой «Ювентус», видимо, не победить. Римляне год за годом плюс-минус топчутся на месте, попадают в двойку-тройку, но именно сейчас под руководством Лучано Спаллетти доставляют своим болельщикам наибольшее удовольствие от игры за долгое время.: Ханданович, Д'Амброзио, Мурильо, Медель, Гальярдини, Кондогбиа, Брозович (Эдер, 55), Мариу (Банега, 80), Кандрева (Габриэл, 75), Перишич, Икарди: Щенсны, Рюдигер, Жесус, Манолас, Фасио, Перес (Вермален, 89), Стротман, Росси (Паредес, 84), Найнгголан, Салах (Перотти, 71), Джеко: Перишич, 6, Росси, 40, Фасио, 83, Мурильо, 83