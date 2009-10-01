Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
Вчера 23:53
Златан Ибрагимович решил остаться в "МЮ"
Златан Ибрагимович решил остаться в "МЮ"
Вчера 23:32
"Андерлехт" дома обыграл "Генк"
"Андерлехт" дома обыграл "Генк"
Вчера 23:18
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл финал для нас
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл финал для нас
Вчера 22:44
"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью
"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью
Вчера 22:42
Луис Энрике провел 100-й матч у руля "Барселоны"
Луис Энрике провел 100-й матч у руля "Барселоны"
Вчера 22:14
Леонид Федун посетил контрольный матч "Спартака" (5)
Леонид Федун посетил контрольный матч "Спартака" (5)
Вчера 21:50
Илья Михалев: руководство "Луч-Энергии" утверждает, что клуб может сняться с первенства ФНЛ
Илья Михалев: руководство "Луч-Энергии" утверждает, что клуб может сняться с первенства ФНЛ
Вчера 21:28
"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок лиги (2)
"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок лиги (2)
Вчера 21:27
Праздник имени Златана (1)
Праздник имени Златана (1)
Вчера 20:37
Не всё потеряно пока. «Барселона» дожала «Атлетико» и сохранила шансы на чемпионство (3)
Не всё потеряно пока. «Барселона» дожала «Атлетико» и сохранила шансы на чемпионство (3)
Вчера 19:58
"Шахтёр" одержал волевую победу над "Ворсклой"
"Шахтёр" одержал волевую победу над "Ворсклой"
Вчера 19:18
Алан Ширер: когда успокоится Харри Кейн?
Алан Ширер: когда успокоится Харри Кейн?
Вчера 19:15
"Сент-Этьен" дома уступил "Кану"
"Сент-Этьен" дома уступил "Кану"
Вчера 17:57
"Атлетико" - "Барселона": стали известны стартовые составы (1)
"Атлетико" - "Барселона": стали известны стартовые составы (1)
"ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил "Марсель"
В матче 27-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле с крупным счетом уступил "ПСЖ".
Чемпионат Франции. 27 тур
"Марсель" - "ПСЖ" - 0:4
Голы: Маркиньос, 6, Кавани, 16, Моура, 50, Дракслер, 61, Фанни, 70, Матюиди, 72
"Марсель": Пеле - Фанни, Эвра, (Бедимо, 46), Сакаи, Роланду - Замбо, Венкер, Товен, (Сертич, 67), Лопес, Пайет - Н`Жи, (Кабелла, 52).
"ПСЖ": Трапп - Маркиньос, Курзава, Менье, Тиаго Силва - Матюиди, Пасторе, (Дракслер, 55), Рабьо, Лукас Моура, (Ди Мария, 73), Верратти - Кавани, (Бен-Арфа, 82).
Предупреждения: Верратти, 29, Эвра, 38, Кабелла, 84.
Чемпионат Франции. 27 тур
"Марсель" - "ПСЖ" - 0:4
Голы: Маркиньос, 6, Кавани, 16, Моура, 50, Дракслер, 61, Фанни, 70, Матюиди, 72
"Марсель": Пеле - Фанни, Эвра, (Бедимо, 46), Сакаи, Роланду - Замбо, Венкер, Товен, (Сертич, 67), Лопес, Пайет - Н`Жи, (Кабелла, 52).
"ПСЖ": Трапп - Маркиньос, Курзава, Менье, Тиаго Силва - Матюиди, Пасторе, (Дракслер, 55), Рабьо, Лукас Моура, (Ди Мария, 73), Верратти - Кавани, (Бен-Арфа, 82).
Предупреждения: Верратти, 29, Эвра, 38, Кабелла, 84.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.