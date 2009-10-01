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"ПСЖ" со счетом 4:0 разгромил "Марсель"

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле с крупным счетом уступил "ПСЖ".

Чемпионат Франции. 27 тур

"Марсель" - "ПСЖ" - 0:4

Голы: Маркиньос, 6, Кавани, 16, Моура, 50, Дракслер, 61, Фанни, 70, Матюиди, 72

"Марсель": Пеле - Фанни, Эвра, (Бедимо, 46), Сакаи, Роланду - Замбо, Венкер, Товен, (Сертич, 67), Лопес, Пайет - Н`Жи, (Кабелла, 52).

"ПСЖ": Трапп - Маркиньос, Курзава, Менье, Тиаго Силва - Матюиди, Пасторе, (Дракслер, 55), Рабьо, Лукас Моура, (Ди Мария, 73), Верратти - Кавани, (Бен-Арфа, 82).

Предупреждения: Верратти, 29, Эвра, 38, Кабелла, 84.
Теги: ПСЖ Марсель
Сегодня, 00:56
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№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 01:59) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ничего что 5:1?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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