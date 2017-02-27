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"Спартак" - "Сарпсборг 08": видеообзор

"Спартак" в товарищеском матче одержал победу со счетом 1:0 над норвежским клубом "Сарпсборг 08". Пресс-служба красно-белых опубликовала видеообзор встречи.

Теги: Спартак
Сегодня, 01:03
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