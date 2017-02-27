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Илья Кутепов: Луис Адриано на все 100 уже освоился в "Спартаке"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов после победы над норвежским "Сарпсборгом 08" в контрольном матче (1:0) похвалил форварда Луиса Адриано, забившего победный мяч. Для Адриано этот гол стал пятым в пяти контрольных матчах межсезонья.

"Честно скажу, не удивлен его результативностью. Я думаю, в "Милан" людей просто так не берут. Кто бы что ни говорил, считаю, это хорошее приобретение.

Мне кажется, Луис Адриано на все 100 уже освоился в "Спартаке", - цитирует Кутепова "Чемпионат".
Теги: Кутепов Спартак Адриано
Сегодня, 01:34
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