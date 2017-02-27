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"Вольфсбург" уволил главного тренера Валерьена Исмаэля

Главный тренер "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэль был уволен со своего поста, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.

Решение было принято после домашнего поражения команды в матче 22-го тура чемпионата Германии от "Вердера" (1:2).

Исмаэль возглавил "Вольфсбург" по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.
Теги: Вольфсбург
Сегодня, 02:07
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