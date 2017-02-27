Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Лента новостей:
Вчера 23:53
Златан Ибрагимович решил остаться в "МЮ"
Златан Ибрагимович решил остаться в "МЮ"
Вчера 23:32
"Андерлехт" дома обыграл "Генк"
"Андерлехт" дома обыграл "Генк"
Вчера 23:18
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл финал для нас
Жозе Моуринью: Ибрагимович выиграл финал для нас
Вчера 22:44
"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью
"Спортинг" и "Сельта" сыграли вничью
Вчера 22:42
Луис Энрике провел 100-й матч у руля "Барселоны"
Луис Энрике провел 100-й матч у руля "Барселоны"
Вчера 22:14
Леонид Федун посетил контрольный матч "Спартака" (5)
Леонид Федун посетил контрольный матч "Спартака" (5)
Вчера 21:50
Илья Михалев: руководство "Луч-Энергии" утверждает, что клуб может сняться с первенства ФНЛ
Илья Михалев: руководство "Луч-Энергии" утверждает, что клуб может сняться с первенства ФНЛ
Вчера 21:28
"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок лиги (2)
"Манчестер Юнайтед" выиграл Кубок лиги (2)
Вчера 21:27
Праздник имени Златана (1)
Праздник имени Златана (1)
Вчера 20:37
Не всё потеряно пока. «Барселона» дожала «Атлетико» и сохранила шансы на чемпионство (3)
Не всё потеряно пока. «Барселона» дожала «Атлетико» и сохранила шансы на чемпионство (3)
Вчера 19:58
"Шахтёр" одержал волевую победу над "Ворсклой"
"Шахтёр" одержал волевую победу над "Ворсклой"
Вчера 19:18
Алан Ширер: когда успокоится Харри Кейн?
Алан Ширер: когда успокоится Харри Кейн?
Вчера 19:15
"Сент-Этьен" дома уступил "Кану"
"Сент-Этьен" дома уступил "Кану"
"Вольфсбург" уволил главного тренера Валерьена Исмаэля
Главный тренер "Вольфсбурга" Валерьен Исмаэль был уволен со своего поста, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.
Решение было принято после домашнего поражения команды в матче 22-го тура чемпионата Германии от "Вердера" (1:2).
Исмаэль возглавил "Вольфсбург" по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.
Решение было принято после домашнего поражения команды в матче 22-го тура чемпионата Германии от "Вердера" (1:2).
Исмаэль возглавил "Вольфсбург" по ходу нынешнего сезона, сменив Дитера Хеккинга. Последний покинул клуб из-за неудовлетворительных результатов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.