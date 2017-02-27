"Терек" впервые в новом году провел тренировку в Грозном (видео)

"Терек" провел первую тренировку в новом году в Грозном, на родном стадионе. После сорока рабочих дней в Турции и Италии, команда вернулась домой, где продолжит подготовку к весенней части чемпионата России.Занятие команды посетили президент клуба Магомед Даудов и вице-президент Ибрагим Закриев. В компании с главным тренером Рашидом Рахимовым они наблюдали за тем, как футболисты сдают тесты на короткие дистанции. Таким образом, тренерский штаб перед работой по подготовке к первому официальному матчу сезона, решил проверить уровень выносливости физических нагрузок на сегодняшний день.Тестирование даст ответ на вопрос о необходимости прибавить или убавить нагрузки в последующие дни. Также впервые команда поработала с новыми мячами "Красава", которыми клубы Премьер-Лиги будут выступать в весенней части чемпионата.