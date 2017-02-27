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Эдуард Безуглов: на Евро-2016 я не слышал от игроков негатива по поводу перегруженности

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал мнение о том, что на Евро-2016 футболистов сборной перегрузили во время подготовки.

"Ни у одного человека мы не видели признаков перенапряжения. Другой вопрос, что функциональное состояние – это не только физика, но и психоэмоциональный фон. Кто-то может со мной поспорить, но уверен: функциональная готовность – не "физика" в чистом виде.

Когда человек говорит, что в конце сезона футболисты приехали из клуба на пике формы… Перед чемпионатом Европы мы проверяли игроков, все были подуставшими. И это нормально, в мае гораздо более вероятна усталость, чем "пик формы". Если кто-то хочет обсудить эту тему, Гранеро (тренер ЦСКА по физподготовке, работавший в сборной при Слуцком – прим. ред.) и медицинский штаб сборной в моем лице готовы к профессиональной дискуссии. Но без популизма и заявлений, которые потом выносятся в заголовки статей.

Во Франции я не слышал от игроков негатива по поводу перегруженности. По тестам физические кондиции были в пределах нормы. Почему не удалось добиться результата на Евро? На мой взгляд, тренерский штаб достаточно подробно об этом рассказал. Не дело врачей лезть не в свое дело", – цитирует Безуглова "Советский спорт".
Теги: Сборная России
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