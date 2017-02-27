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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Анатолий Бышовец: "разобрать" "Манчестер Юнайтед" Бердыеву будет намного сложнее

Заслуженный тренер СССР и России Анатолий Бышовец высказался относительно жеребьевки 1/8 Лиги Европы для российских клубов.

"Понятно, что уровень "Ростова" и МЮ абсолютно разный, а у англичан будет еще и преимущество ответного матча на своем поле. "Разобрать" эту команду Курбану Бердыеву будет намного сложнее: они играют в основном на индивидуальных действиях конкретных игроков.
Тренерскому штабу "Краснодара" я очень советую посмотреть матчи 1/16 финала, где "Сельта" играла с "Шахтером". Эти два матча были очень информативными, и по ним можно сделать достаточно выводов об игре испанцев.

"Сельта" сейчас на ходу и в хорошей форме. Несмотря на это, я думаю, что у них с "Краснодаром" абсолютно равные шансы на выход в четвертьфинал", - цитируют Бышовца "Известия".
Теги: Бышовец Ростов Краснодар
Сегодня, 09:25
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№2 Написал: Босх Россия (Сегодня, 10:41) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ну хоть за "Краснодар" я спокоен! Уж теперь то Шалимов точно знает,что ему нужно посмотреть предыдущие матчи Сельты в Кубке ЛЕ.
А то он небось хотел посмотреть старое кино с Карпиным и Царем!
Благо у нас есть СветочЪ и он дал ценный совет!

Неужели мы все со временем станем старыми дураками(если доживем канешна)??????

Sergey Nasirov_2,
Я тебе так скажу- в Ростове такое настроение:" после Баварии и Атлетика нам уже все равно с кем играть."


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 09:36) #
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  •  (1)

У любой команды есть слабости! Будет конечно на много сложней,та как подбор играков сумасшедший! Но если Ростов пройдет манчестер,то Ростов выйграет лигу Европы!
Регистрация: 27.07.2016
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