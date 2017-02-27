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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Стадион "Красндара" вышел в финал голосования за лучшую арену мира

Стадион "Краснодар" попала в финальную часть голосования за лучший стадион в мире, открытый в 2016 году, информирует StadiumDB.com.

В финал голосования также попали еще девять новых арен: Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско- Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).

Итоги голосования будут подведены 6 марта.
Теги: Краснодар
Сегодня, 09:33
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(0)
№3 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 10:40) #
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Болеет за:
«Краснодар»
когда доделают парк, то точно будет лучшим в мире! Кто не видел My Webpage


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 10:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
молодцы,будут защищать Россию на международном уровне
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 10:03) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
У всех на глазах на новом стадионе в Петербурге что-то протекло
Регистрация: 23.11.2010
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