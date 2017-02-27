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Наставник "Вильярреала": пенальти не назначают, когда мяч попадает в руку

Наставник "Вильярреала" Фран Эскриба высказал свои соображения по поводу судейства в матче чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (2:3).

"Моя позиция - абсолютное уважение к судьям. Знающие меня люди знают, что это действительно так. Поэтому я не буду говорить об арбитре матча с "Реалом". Но говорят, что пенальти не назначают, когда мяч попадает в руку", - цитирует Эскрибу "Газета.ru" со ссылкой на Marca.

По ходу матча "Вильярреал" уступил после того, как вел со счетом 2:0. Наибольшие споры вызвал эпизод с назначением пенальти в ворота хозяев.

Арбитр Хесус Хиль Мансано назначил 11-метровый после того, как мяч попал в руку полузащитнику Бруно Сориано. Сам футболист отметил, что не играл рукой намеренно.
Теги: Вильярреал
Сегодня, 09:38
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№1 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 09:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
еще и рикошетом


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
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