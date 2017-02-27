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Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент
Бывший рулевой "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался относительно работы нынешнего наставника Массисо Карреры.
– Карреру в каждом интервью спрашивают о вашем "багаже", но он с завидным спокойствием отвечает общими фразами. Вы бы на его месте уже "психанули"?
– Эта тема уже избита. Отношусь к ней с иронией. Ну, нужно людям о чем-то говорить, зацепились за эту фразу. Массимо работает очень здорово. У него есть свои идеи. В каких-то моментах мы расходимся во взглядах на футбол.
– В плане тактики?
– В том числе. Условно говоря, иногда ловлю себя на мысли, что поставил бы другой состав. Но Каррера исходит из того, что видит на тренировках. И здесь ни о каком "багаже" речи быть уже не может. Хотя поначалу команда действительно провела несколько игр на том фундаменте, который заложил наш тренерский штаб.
– Тем не менее преображение "Спартака" после вашей отставки показалось многим чуть ли не волшебством. Вы для себя это как-то объяснили?
– Знаете, с огромным сожалением узнал, что Раньери убрали из "Лестера". Даже самые великие футбольные умы не понимают, как такое могло произойти. Но в то же время не удивлюсь, если сейчас чемпион Англии выдаст серию ярких победных матчей. Смена тренера часто дает эмоциональный заряд.
Думаю, это случилось и в "Спартаке". Новый специалист создал в раздевалке хорошую атмосферу, игроки прониклись его идеями. Посмотрите, как "Спартак" радуется забитым мячам. Скачет вся скамейка. Конечно, это в первую очередь заслуга Карреры. Нужно отдать ему должное, - цитирует Аленичева "Советский спорт".
– Карреру в каждом интервью спрашивают о вашем "багаже", но он с завидным спокойствием отвечает общими фразами. Вы бы на его месте уже "психанули"?
– Эта тема уже избита. Отношусь к ней с иронией. Ну, нужно людям о чем-то говорить, зацепились за эту фразу. Массимо работает очень здорово. У него есть свои идеи. В каких-то моментах мы расходимся во взглядах на футбол.
– В плане тактики?
– В том числе. Условно говоря, иногда ловлю себя на мысли, что поставил бы другой состав. Но Каррера исходит из того, что видит на тренировках. И здесь ни о каком "багаже" речи быть уже не может. Хотя поначалу команда действительно провела несколько игр на том фундаменте, который заложил наш тренерский штаб.
– Тем не менее преображение "Спартака" после вашей отставки показалось многим чуть ли не волшебством. Вы для себя это как-то объяснили?
– Знаете, с огромным сожалением узнал, что Раньери убрали из "Лестера". Даже самые великие футбольные умы не понимают, как такое могло произойти. Но в то же время не удивлюсь, если сейчас чемпион Англии выдаст серию ярких победных матчей. Смена тренера часто дает эмоциональный заряд.
Думаю, это случилось и в "Спартаке". Новый специалист создал в раздевалке хорошую атмосферу, игроки прониклись его идеями. Посмотрите, как "Спартак" радуется забитым мячам. Скачет вся скамейка. Конечно, это в первую очередь заслуга Карреры. Нужно отдать ему должное, - цитирует Аленичева "Советский спорт".
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