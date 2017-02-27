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Дмитрий Аленичев: ни о каком "багаже" речи быть уже не может, но поначалу у Карреры был фундамент

Бывший рулевой "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался относительно работы нынешнего наставника Массисо Карреры.

– Карреру в каждом интервью спрашивают о вашем "багаже", но он с завидным спокойствием отвечает общими фразами. Вы бы на его месте уже "психанули"?

– Эта тема уже избита. Отношусь к ней с иронией. Ну, нужно людям о чем-то говорить, зацепились за эту фразу. Массимо работает очень здорово. У него есть свои идеи. В каких-то моментах мы расходимся во взглядах на футбол.

– В плане тактики?

– В том числе. Условно говоря, иногда ловлю себя на мысли, что поставил бы другой состав. Но Каррера исходит из того, что видит на тренировках. И здесь ни о каком "багаже" речи быть уже не может. Хотя поначалу команда действительно провела несколько игр на том фундаменте, который заложил наш тренерский штаб.

– Тем не менее преображение "Спартака" после вашей отставки показалось многим чуть ли не волшебством. Вы для себя это как-то объяснили?

– Знаете, с огромным сожалением узнал, что Раньери убрали из "Лестера". Даже самые великие футбольные умы не понимают, как такое могло произойти. Но в то же время не удивлюсь, если сейчас чемпион Англии выдаст серию ярких победных матчей. Смена тренера часто дает эмоциональный заряд.

Думаю, это случилось и в "Спартаке". Новый специалист создал в раздевалке хорошую атмосферу, игроки прониклись его идеями. Посмотрите, как "Спартак" радуется забитым мячам. Скачет вся скамейка. Конечно, это в первую очередь заслуга Карреры. Нужно отдать ему должное, - цитирует Аленичева "Советский спорт".
Теги: Аленичев Спартак
Сегодня, 09:54
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4
(1)
№4 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 10:20) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: бульбаш
Цитата: vovamur
Вот и Дима похоже уже успокоился и нормально воспринемает свою отставку и хорошую работу Массимо!

ДА нет наверно грядет что то страшное судя по вчерашнему матчу и Дима хочет отцепить свой БАГАЖ что б не обвинили что это он виноват в такой игре

Сейчас то как раз речь о багаже не идет.
Вот в оставшихся играх и узнаем что за тренер Каррера.
К первой части сезона команду готовил Алень, пришел Каррера что-то привнес но в целом 50/50 его заслуги в первых матчах и примерно 70/30 (или даже 80/20) в последних играх до перерыва.
А вот после перерыва физическая и игровая форма, сыгранность состава и тактические ходы - за все на 100% отвечает итальянец (и за психологию тоже).
Так что в ближайшие месяцы мы все увидим.
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 10:16) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Что-то многие перепугались после вчерашнего матча... А Федун вот почему-то не пугается. Любой другой бы на его месте сразу уволил тренера, после вчерашнего провала, а ему как-то начхать. Может наконец что-то начал понимать в футболе? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№2 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 10:12) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vovamur
Вот и Дима похоже уже успокоился и нормально воспринемает свою отставку и хорошую работу Массимо!

ДА нет наверно грядет что то страшное судя по вчерашнему матчу и Дима хочет отцепить свой БАГАЖ что б не обвинили что это он виноват в такой игре
Регистрация: 8.05.2016
№1 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 10:00) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и Дима похоже уже успокоился и нормально воспринемает свою отставку и хорошую работу Массимо!
Регистрация: 13.08.2009
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