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Президент "Вильярреала": судья покинул стадион с сумкой "Реала"

Президент "Вильярреала" Фернандо Роиг высказал недовольство главным арбитром игры 24-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (2:3).

"Мансано покинул стадион с сумкой "Реала". То же самое касается и его помощников. Мне это очень не нравится.

Мне кажется, что после пенальти, которого на самом деле не было, нельзя утверждать, что "Реал" переломил ход матча. Все говорят, что мяч попал в руку нашему игроку после отскока, а в этих случаях пенальти не назначают", - цитирует Роига "Газета.ru" со ссылкой на Marca.
Теги: Вильярреал Реал
Сегодня, 10:01
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№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:45) #
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Все может быть! Если так,то пусть начинают расследование!
Регистрация: 27.07.2016
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