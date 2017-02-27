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"Шахтёр" одержал волевую победу над "Ворсклой"
Лучано Спаллетти: всю неделю "Интер" готовил почву для скандала
Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллетти прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата Италии с "Интером" (3:1).
"Рома" победила заслуженно и я не считаю, что нам помог судья. Лично я не увидел нарушения в эпизоде с участием Наингголана и Гальярдини.
Сама игра показала, что итог матча справедлив, в этом нет сомнений. Всю неделю эксперты и бывшие игроки "Интера" говорили о пенальти. Мы сыты по горло. Всю неделю "Интер" готовил почву для скандала, но пенальти – это не очки, матч еще нужно выиграть.
У "Интера" отличная команда, хороший подбор игроков, но и они могут проигрывать. Мы сыграли хорошо и ничего ни у кого не крали", – цитирует Спаллетти Football Italia.
"Рома" победила заслуженно и я не считаю, что нам помог судья. Лично я не увидел нарушения в эпизоде с участием Наингголана и Гальярдини.
Сама игра показала, что итог матча справедлив, в этом нет сомнений. Всю неделю эксперты и бывшие игроки "Интера" говорили о пенальти. Мы сыты по горло. Всю неделю "Интер" готовил почву для скандала, но пенальти – это не очки, матч еще нужно выиграть.
У "Интера" отличная команда, хороший подбор игроков, но и они могут проигрывать. Мы сыграли хорошо и ничего ни у кого не крали", – цитирует Спаллетти Football Italia.
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