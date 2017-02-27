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"Лужники" будут открыты матчем Россия - Аргентина

Сборная России сыграет с командой Аргентины в матче открытия стадиона "Лужники". Встреча состоится 11 ноября.

"Лужники" будут сданы в июне месяце и формально переданы в эксплуатацию. Как уже сообщил РФС, официальное открытие будет матчем с Аргентиной. Предварительно дата матча - 11 ноября", - сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Р-Спорт
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:43
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7
(1)
№7 Написал: Soyer столица =) (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Во смеху то будет grinning
Регистрация: 16.08.2009
№6 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 13:00) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Сибирячок
Отличная афиша, лишь бы Месси приехал

Хаха точно, рвется уже ахахахах 11 ноября в десятиградусный мороз да и вообще тупо с обосрашкой играть беспонтово
Регистрация: 8.12.2016
№5 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:39) #
  • -1
  •  (1)

А чего не 11 декабря то? Или 11 января? Самая футбольная погода для посещения стадио.
Регистрация: 7.03.2016
№4 Написал: термекс (Сегодня, 12:37) #
  • 0
  •  (0)

как всегда умный Мутко в ударе..
Регистрация: 21.02.2016
№3 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее Россия : Аргентина 2


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Отличная афиша, лишь бы Месси приехал

На это расчет, полагаю. Привезти Лео на открытие Лужников, просто супер. КриРо увидим на конфе
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:54) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Отличная афиша, лишь бы Месси приехал


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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