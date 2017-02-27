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Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
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Илья Кутепов: уверен, к "Краснодару" будем готовы на 100 процентов

Защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал победу над "Сарпсборгом 08" в рамках испанского сбора (1:0).

"Игра получилась тяжёлой, как и все предыдущие. У нас даже на сборах лёгких игр не бывает. Хорошо, что выиграли. Положительный результат всегда хорошо", - цитирует Кутепова "Чемпионат".

Футболист также выразил надежду, что к матчу 18-го тура РФПЛ с "Краснодаром", который состоится 5 марта, его команда подойдет готовой на 100%.
Теги: Кутепов Спартак
Сегодня, 11:58
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8
(4)
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:30) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: patriot
раздолбают вас хрюны

Да, я с тобой согласен. Хрюны вас раздолбают.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Игра покажет , кто как готов . Не долго осталось .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: RoDon22
Практически уверен в том, что победит Краснодар.

Иди скорее ставочку делай. Да побольше поставь: считай, что "Мазератти" уже во дворе стоит, тебя дожидается! laughing laughing
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 13:02) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Вот игра с Краснодаром и даст оценку вашей готовности к весенней стадии чемпионата. Практически уверен в том, что победит Краснодар.
Регистрация: 30.11.2015
№4 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: kusha64
Надеюсь хлопнут вас Быки!

Цитата: patriot
раздолбают вас, хрюны

Отвечу цитатой из Библии: "Блажен, кто верует". smirk
Регистрация: 6.08.2008
№3 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 12:45) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Надеюсь хлопнут вас Быки!
Регистрация: 11.08.2015
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 12:14) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Краснодар»
раздолбают вас, хрюны


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:04) #
  • -2
  •  (8)

Это хорошо,что уверен,а не надеется ! Важный момент!
Регистрация: 27.07.2016
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