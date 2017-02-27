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Игроки "Рубина" Рочина, Сонг и Лестьенн получили травмы

Футболист "Рубина" Рубен Рочина получил травму в последнем контрольном матче казанцев на сборе в Испании, также повреждения были у Алекса Сонга и Максима Лестьенна, заявил главный тренер команды Хави Грасия.


"Обидно, что в последнем контрольном матче получил травму Рочина. Пока не можем озвучить степень тяжести. Были повреждения также у Сонга и Лестьенна.

У остальных травм нет. Очень рад тому, как прошла предсезонка. Мы хотели набрать игровой объем за счет товарищеских матчей. Команда проявила себя хорошо. Мы набрали хорошую форму на сборах", - цитирует Грасию "Р-Спорт".
Теги: Рубин Грасия
Сегодня, 12:23
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№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:00) #
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Не многовато для предсезонки?

Всё жду, когда Лестьенн заиграет в полную силу... Отличное приобретение, но в первой половине использовано только 10% от его возможностей..
Регистрация: 21.09.2015
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