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Витиньо: Гончаренко - великолепный тренер, он верит в меня, и я это чувствую
Полузащитник ЦСКА Витиньо рассказал о том, что очень рад работать с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.
"У нас великолепный тренер! Очень нравится стиль его работы. Самое главное, на мой взгляд, когда тренер четко доводит до футболистов, чего именно он хочет от команды.
Для меня лично очень важно, что тренер ко мне терпелив. Регулярно объясняет, что к чему, хвалит за удачные действия и спрашивает по полной программе, если я сделал не то, что было необходимо.
Еще раз скажу, для меня огромную роль играют терпение и поддержка. Наш главный тренер верит в меня, я это чувствую. Меня это вдохновляет, очень хочу отплатить за такое отношение хорошей игрой", - цитирует Витиньо "BobSoccer".
"У нас великолепный тренер! Очень нравится стиль его работы. Самое главное, на мой взгляд, когда тренер четко доводит до футболистов, чего именно он хочет от команды.
Для меня лично очень важно, что тренер ко мне терпелив. Регулярно объясняет, что к чему, хвалит за удачные действия и спрашивает по полной программе, если я сделал не то, что было необходимо.
Еще раз скажу, для меня огромную роль играют терпение и поддержка. Наш главный тренер верит в меня, я это чувствую. Меня это вдохновляет, очень хочу отплатить за такое отношение хорошей игрой", - цитирует Витиньо "BobSoccer".
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