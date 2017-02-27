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Витиньо: Гончаренко - великолепный тренер, он верит в меня, и я это чувствую

Полузащитник ЦСКА Витиньо рассказал о том, что очень рад работать с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко.

"У нас великолепный тренер! Очень нравится стиль его работы. Самое главное, на мой взгляд, когда тренер четко доводит до футболистов, чего именно он хочет от команды.

Для меня лично очень важно, что тренер ко мне терпелив. Регулярно объясняет, что к чему, хвалит за удачные действия и спрашивает по полной программе, если я сделал не то, что было необходимо.

Еще раз скажу, для меня огромную роль играют терпение и поддержка. Наш главный тренер верит в меня, я это чувствую. Меня это вдохновляет, очень хочу отплатить за такое отношение хорошей игрой", - цитирует Витиньо "BobSoccer".
Теги: Витиньо Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 12:33
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16
(0)
№16 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 14:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Работяга
А если нет ?

Почти все аргументы против вас, кроме своего поля
Состав слабее, тонус игровой у Зенита выше, они злые после ЛЕ ,
все товарищеские матчи вы провели с днищем не проверив по хорошему возможности,
cхема новая в защите опять же не обкатанная, мотивация у Зины выше борьба за чемпионство.
Только огромное везение может вам принести удачу.
Регистрация: 2.02.2012
№15 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Наш главный тренер верит в меня, я это чувствую. Меня это вдохновляет, очень хочу отплатить за такое отношение


со словами то поаккуратнее перед гончеренко smile а то нагнешься в душе..и как вдохновит так вдохновит joy тьфу конская гомосятина


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№14 Написал: OgreGate (Сегодня, 14:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Каждый негр сам себе - злобный Буратиньо smile Не польстился бы на бабки - спокойно сейчас сидел себе в пампасах, бананы чистил


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№13 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 13:52) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Матч с Зенитом вернет в унылую и беспросветную осень

А если нет ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№12 Написал: Бриг (Сегодня, 13:40) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Если верит, доверие оправдай..
Регистрация: 21.11.2016
№11 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У ослят эйфория , все контрольные матчи провели с откровенным дном и не могут нарадоваться. Матч с Зенитом вернет в унылую и беспросветную осень
Регистрация: 2.02.2012
№10 Написал: команда 4 звизды (Сегодня, 13:11) #
  • -2
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Цитата: OgreGate
ТЫ меня можешь называть без чинов

зови просто "коровья лепеха". Это позор болельщиков Спартака на этом сайте. Сгинь отсюда и не позорь имя народной команды.
Регистрация: 27.02.2017
№9 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 13:06) #
  • -1
  •  (3)

не пристало болельщикам самой чёрной команды в ПЛ быть расистами. стыдно должно быть. Витиньо - он хороший (с).
Регистрация: 7.03.2016
№8 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 13:02) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
обезьяну

расизм в 21 веке, впрочем, неудивительно.
Марадона везде насрет где придет.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:00) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
сегодня он уже чувствовать стал. Хм. Что именно?

А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой.
laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 12:52) #
  • -9
  •  (15)

Вчера под ручку обезьяну водили по полю, сегодня он уже чувствовать стал. Хм. Что именно?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№5 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:52) #
  • -9
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: термекс
болельщик куев

ТЫ меня можешь называть без чинов - Великий Белый Мбвана.
А про 3,14даров расскажи Пельменю и Петухееву, инвалид команды резиновых изделий laughing


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№4 Написал: термекс (Сегодня, 12:41) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: OgreGate
Терпила, короче. А Витинья только языком молоть горазд - вообще никакой и нахрен не нужный негр, даже Траорца переплюнул


п1дар
болельщик куев..тренеру нужен,команде нужен..не какой пля,а, ты кто "такой? ... вот такие ку1,колхоз, совхоз болеть за свою команду понимают так: надо словами гадит другие команды,футболистов из других клубов..бедный "Спартак" пля,такие хорошие,умытые,все нужные..играют соперниками,которые не кто..и они будут чемпионами в чемпионате в соперники которые одно гавно.. laughing
Регистрация: 21.02.2016
№3 Написал: OgreGate (Сегодня, 12:37) #
  • -10
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Терпила, короче. А Витинья только языком молоть горазд - вообще никакой и нахрен не нужный негр, даже Траорца переплюнул


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№2 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:36) #
  • -5
  •  (5)

Доверие тренера это очень важно. Доверие тренера сделало из бегунка Мусы человека.
Регистрация: 7.03.2016
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 12:35) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
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