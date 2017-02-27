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Карлес Пуйоль: "Крестовский" - прекрасный стадион! Отличная работа, Петербург!

Бывший капитан "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль поделтлся впечатлениями от визита на стадион "Крестовский".

"Прекрасный стадион! Отличная работа, Петербург! Особенно здорово, что с любой точки стадиона отличный обзор на поле.

Я постоял на газоне ? он отличного качества. В какой-то момент даже захотелось взять мяч и поиграть тут. Это хорошая арена, здесь приятно находиться!",- передает слова 38-летнего испанца "Спорт день за днем".
Теги: Пуйоль Крестовский
Сегодня, 12:57
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12
(6)
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
он в доле))


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№11 Написал: Батька (Сегодня, 14:08) #
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нет ну если не знать что его строили более 10 лет и вбухали 44 миллиарда рублей, что он вибрирует и затапливается, то да стадион отличный =))
Регистрация: 9.09.2016
№10 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 14:08) #
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online
Болеет за:
КАМАЗ
Отличный распил, Петербург !
Регистрация: 23.01.2015
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
он там по золотой крошке ходил?)))))) за эти деньги там и унитазы золотые должны быть


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: Бриг (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Все поработали..Кому чё..кому ни чё...А стадион правда отличный..
Регистрация: 21.11.2016
№7 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:18) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Брюзга
Цену то ему называли? ))

За стадион вряд ли, а гонорар за интервью несомненно.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№6 Написал: Антон Кирилов (Сегодня, 13:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
главное тазики во вовремя подставлять в дождливую погоду, а за исключением этого стадион отличный правда ещё вибрирует немного) но так задумано)
Регистрация: 25.09.2016
№5 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:11) #
  • +1
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Цену то ему называли? ))
Регистрация: 6.10.2009
№4 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Крышу уже залатали? Пакетами, поди?


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:09) #
  • +1
  •  (7)
online

Ему нужно было через переводчика смету на строительство озвучить.
Тогда бы он ещё радостнее был. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:04) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
И пьяненько засмеялся...


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:02) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
либо мы стадионов не видели, либо было уплочено за это. но все твердят в голос, что стадион говно
Регистрация: 17.05.2013
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